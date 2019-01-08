Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Драка в Караганде носила чисто бытовой характер - Жанат Сулейменов

8 Января 2019 16:07 281
Поделиться:
Драка в Караганде носила чисто бытовой характер - Жанат Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК рассказали о деталях побега в Россию подозреваемого в резонансном убийстве в карагандинском ресторане «Древний Рим», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Из-за чего произошла драка в ресторане «Древний Рим» - МВД РК
В МВД пояснили задержку информации о драке в ресторане «Древний Рим» Видеообращение подозреваемого по делу о драке в Караганде прокомментировали в МВД

«По разыскиваемому лицу, он пересек границу через пост в Павлодарской области на территорию Российской Федерации. Это мы выяснили в результате проведения оперативно-следственных мероприятий. Установили, что он пересек границу 1 января после 22.00», - сказал на брифинге в СЦК первый заместитель министра внутренних дел РК Жанат Сулейменов.

Он также рассказал, что для выяснения дополнительных сведений, казахстанские следователи были направлены в Россию и Армению.

«Нами были приняты меры, направленны две оперативно-следственные группы на территорию Российской Федерации. Одна группа направлена в Армению. С коллегами все эти дни наши вопросы взаимодействия мы отрабатываем, находим понимание. Я думаю, что и диаспора, и родственники знают, взаимодействуют. Само его обращение (подозреваемого - прим ред.), думаю, будет способствовать его возвращению в Казахстан для привлечения на законных основаниях к уголовной ответственности», - отметил спикер.

Он также поделился своим мнением по поводу степени вины выехавшего из Казахстана подозреваемого в убийстве.

«Что касается его роли, совершал - не совершал, я думаю, что достаточные основания у органов расследования на тот момент имелись, судом дана санкция, и роль каждого будет доказана при помощи видеозаписи, допросов потерпевших, очных ставок. Мы не говорили во время расследования, потому что хотели все выяснить. С учетом того, что расследование еще идет, мы не можем раскрывать более подробную информацию», - объяснил Ж. Сулейменов.

«Драка носила чисто бытовой характер, там не было, что с одной стороны только одна национальность, с другой стороны только люди другой национальности», - добавил он.

Напомним, в ночь на 1 января 2019 года в ресторане «Древний Рим» в Караганде произошёл конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, ещё трое получили различные ножевые ранения.

Дело о драке со смертельным исходом в Караганде взято на особый контроль прокурором области.

Также сообщалось, что власти Карагандинской области пообещали, что процесс будет прозрачным и объективным.

А сегодня в Министерстве внутренних дел РК прокомментировали видеообращение подозреваемого по делу о драке в Караганде.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив