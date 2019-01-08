Драка в Караганде носила чисто бытовой характер - Жанат Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК рассказали о деталях побега в Россию подозреваемого в резонансном убийстве в карагандинском ресторане «Древний Рим», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По разыскиваемому лицу, он пересек границу через пост в Павлодарской области на территорию Российской Федерации. Это мы выяснили в результате проведения оперативно-следственных мероприятий. Установили, что он пересек границу 1 января после 22.00», - сказал на брифинге в СЦК первый заместитель министра внутренних дел РК Жанат Сулейменов.



Он также рассказал, что для выяснения дополнительных сведений, казахстанские следователи были направлены в Россию и Армению.



«Нами были приняты меры, направленны две оперативно-следственные группы на территорию Российской Федерации. Одна группа направлена в Армению. С коллегами все эти дни наши вопросы взаимодействия мы отрабатываем, находим понимание. Я думаю, что и диаспора, и родственники знают, взаимодействуют. Само его обращение (подозреваемого - прим ред.), думаю, будет способствовать его возвращению в Казахстан для привлечения на законных основаниях к уголовной ответственности», - отметил спикер.



Он также поделился своим мнением по поводу степени вины выехавшего из Казахстана подозреваемого в убийстве.



«Что касается его роли, совершал - не совершал, я думаю, что достаточные основания у органов расследования на тот момент имелись, судом дана санкция, и роль каждого будет доказана при помощи видеозаписи, допросов потерпевших, очных ставок. Мы не говорили во время расследования, потому что хотели все выяснить. С учетом того, что расследование еще идет, мы не можем раскрывать более подробную информацию», - объяснил Ж. Сулейменов.



«Драка носила чисто бытовой характер, там не было, что с одной стороны только одна национальность, с другой стороны только люди другой национальности», - добавил он.



Напомним, в ночь на 1 января 2019 года в ресторане «Древний Рим» в Караганде произошёл конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, ещё трое получили различные ножевые ранения.



Дело о драке со смертельным исходом в Караганде взято на особый контроль прокурором области.



Также сообщалось, что власти Карагандинской области пообещали, что процесс будет прозрачным и объективным.



А сегодня в Министерстве внутренних дел РК прокомментировали видеообращение подозреваемого по делу о драке в Караганде.