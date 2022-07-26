26 Июля 2022 16:40

Драка в акимате Нур-Султана: обе стороны конфликта подали заявление в полицию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меры в отношении участников конфликта будут приниматься по результатам судебно-медицинской экспертизы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 июля в полицию поступило сообщение о том, что около 11:12 часов неизвестные женщины, находясь в помещении городского акимата по улице Бейбитшилик, нарушая общественный порядок, перекрыли вход и избили мужчину», - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Нур-Султана.

В ходе разбирательства от участников конфликта в полицию поступили заявления о принятии мер друг к другу.

«Факт зарегистрирован в управлении полиции Сарыаркинского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты меры согласно действующему законодательству», - добавили в пресс-службе.

Видео с избиением мужчины многодетными женщинами попало в социальные сети.