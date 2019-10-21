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Драка произошла между четвероклассниками в столице: 1 ребенок попал в больницу

21 Октября 2019 23:10
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Драка произошла между четвероклассниками в столице: 1 ребенок попал в больницу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате драки, произошедшей между учениками 4 класса одной из столичных школ, 1 ребенок попал в больницу, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщили в управлении образования города Нур-Султана, 18 октября трое учащихся 4 класса городской школы-гимназии №31 повздорили между собой, в ходе ссоры произошла драка. «Ребята вызвали классного руководителя, после чего со всеми участники инцидента была проведена разъяснительная беседа. Так как дети между собой дружили, после беседы обид ни у кого из них не осталось. Никто из детей не жаловался на плохое самочувствие», – отметили в ведомстве.

На следующий день администрация школы пригласила родителей учащихся на встречу, где также принял участие школьный психолог.

«В ходе встречи стороны пришли к примирению, родители извинились перед пострадавшей стороной, 2 ребенка были поставлены на внутришкольный учет. Однако на следующий день пострадавший ребенок был госпитализирован в больницу, на текущий момент его состояние стабильное. Родители ребенка обратились в Ювенальную полицию», - сообщили в управлении образования.

Администрации школы №31 поручено усилить индивидуальную работу с учащимися, данный класс взять на особый контроль. Классный руководитель был привлечён к дисциплинарной ответственности, заключили в ведомстве.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Происшествия, Здравоохранение,
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Багдат Хасенова

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