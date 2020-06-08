Драка павлодарца и полицейского: травму получил семимесячный ребёнок

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Супруга мужчины, задержанного в Павлодаре за драку с представителем власти, очевидцы инцидента и департамент полиции поделились подробностями происшествия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я видела с четвёртого этажа, как мужчина, который живёт на втором этаже, с него сорвал погоны, - рассказала очевидец драки 30-летнего жителя Павлодара и полицейского. - Погоны срывал именно пожилой человек».

Ангелина Чепурная, супруга мужчины, задержанного после драки с полицейским, утверждает, что её муж до этого выпил пиво у друга, к которому ходил со своим семимесячным сыном. Он был в состоянии опьянения средней степени. Потом просто гулял, находился у подъезда с ребёнком в коляске. В руках у него была банка энергетического напитка. Он ждал жену, которая должна была выйти на улицу и помочь занести ребёнка в квартиру. По словам Ангелины, полицейский пришёл в этот же подъезд в другую квартиру, где произошёл какой-то инцидент.

«Он не сделал замечание в плане «Здравствуйте, заберите супруга, зайдите домой, вы нарушаете закон», а повернулся в нашу сторону и сказал: «Быстро заходите домой», то есть в приказном тоне. Это никому не понравится. Мой супруг ответил: «На каком основании ты вообще так разговариваешь?» - подчеркнула А. Чепурная.

По словам А. Чепурной, представитель власти предъявил ее мужу, что он находился в нетрезвом состоянии в общественном месте.

«При этом полицейский не представился, служебное удостоверение не показал. Тогда и началась перепалка», - рассказала она.

Девушка попросила полицейского дать им зайти домой.

«Участковый пригрозил супругу проучить его и вызвать наряд полиции. Я напугалась наряда и отдала мужу ребенку в руки, чтобы нас отпустили домой. Полицейский закрыл собой входную дверь и не впускал нас. Разрешить нам вернуться домой его просили и соседи, но страж порядка этим просьбам не внял. После этого супруг толкнул полицейского детской коляской… Наказаны должны быть оба участника стычки», - считает Ангелина.

«Сотрудник оттолкнул моего супруга с семимесячным ребёнком на руках. Мой ребёнок ударился о стену, мы ездили в больницу. У меня есть справка, что у него ушиб мягких тканей головы. У нас два дня после этого была рвота. Нас хотели госпитализировать. Я написала отказ, так как у моего мужа здесь родных нет», - сказала она.

Ангелина добавила, что во время этого конфликта она попросила мужа скрыться, и тот ушёл. Потом мужчина позвонил и спросил, всё ли в порядке с ребёнком. Она сказала, что поедет в больницу сделать рентген-снимок головы малыша. В ту же минуту её муж пришёл и сдался представителям власти. Ребёнок находится под домашним наблюдением, резюмировала она. Теперь А. Чепурная намерена обратиться в прокуратуру с жалобой. Она говорит, что пока её никто по этому делу не допрашивал. До суда её муж пробудет под стражей. По её словам, супруг один содержит их семью.

В областном департаменте полиции заверяют, что шестого июня, в 19:45, когда всё случилось, мужчина всё-таки пил алкоголь на улице и нарушал правила благоустройства города. Участковому об этом сообщили жильцы дома, когда он патрулировал свой участок.

«Прибывший на место участковый инспектор полиции сделал замечание гражданину К. о допущенных им нарушениях административного законодательства, на что гражданин К., выражаясь грубой, нецензурной бранью высказал оскорбительные слова в адрес сотрудника полиции. Несмотря на предупреждения со стороны участкового прекратить противоправные действия, мужчина продолжал оскорблять и толкать представителя власти», - заявил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Павлодарец, который ранее был судим за грабёж, провоцировал стража порядка на драку, отметил глава полиции региона, так как толкал его и оскорблял. Такое поведение горожанина позволяло стражу порядка применить спецсредства, но, так как в руках у мужчины был малолетний ребёнок, участковый обошёлся самообороной.

«Нарушителя это не остановило. Он стал наносить сотруднику полиции удары руками и ногами. В ходе инцидента гражданин К. своими противоправными действиями причинил капитану полиции различные телесные повреждения», - сказал Н. Масимов.

Напомним, во дворе павлодарского жилого дома № 96 по улице Лермонтова между горожанином и полицейским произошли словесная перепалка и драка.