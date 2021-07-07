РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:01, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Драка пьяных мужчин попала на видео в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Центром оперативного управления в ночное время на улице Кенесары зафиксирована драка между двумя мужчинами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу ДП столицы.

    Несмотря на проезжавшие мимо автомобили, конфликтующие устроили потасовку на проезжей части. Один из мужчин, взяв в руки доску, преследовал второго по дороге и наносил ему удары.

    Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские задержали участников конфликта.

    «Оба мужчин в возрасте 30 и 43 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители общественного порядка доставлены в управление полиции района «Байконыр», -сообщили в пресс-службе ДП.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство), проводится расследование.



    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!