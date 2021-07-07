Драка пьяных мужчин попала на видео в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Центром оперативного управления в ночное время на улице Кенесары зафиксирована драка между двумя мужчинами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессс-службу ДП столицы.

Несмотря на проезжавшие мимо автомобили, конфликтующие устроили потасовку на проезжей части. Один из мужчин, взяв в руки доску, преследовал второго по дороге и наносил ему удары.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские задержали участников конфликта.

«Оба мужчин в возрасте 30 и 43 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители общественного порядка доставлены в управление полиции района «Байконыр», -сообщили в пресс-службе ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство), проводится расследование.



