Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Драка пьяных мужчин переросла в поножовщину в Уральске

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Октября 2021, 17:17
Драка пьяных мужчин переросла в поножовщину в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Драка пьяных молодых людей едва не закончилась трагедией в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В одном из кафе, расположенном в микрорайоне Кунаева, возникла ссора между двумя посетителями. Когда они вышли на улицу, сотрудники заведения сразу же вызвали полицию.

«По прибытии оперативной группы на месте был задержан 45-летний гражданин, который в ходе драки успел нанести удар ножом в область грудной клетки 37-летнего мужчины. Пострадавший был доставлен в травмпункт ОМКБ. В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 106 части 1 (Нанесение телесных повреждений)», – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.


Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане