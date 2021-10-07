Драка пьяных мужчин переросла в поножовщину в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Драка пьяных молодых людей едва не закончилась трагедией в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В одном из кафе, расположенном в микрорайоне Кунаева, возникла ссора между двумя посетителями. Когда они вышли на улицу, сотрудники заведения сразу же вызвали полицию.

«По прибытии оперативной группы на месте был задержан 45-летний гражданин, который в ходе драки успел нанести удар ножом в область грудной клетки 37-летнего мужчины. Пострадавший был доставлен в травмпункт ОМКБ. В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 106 части 1 (Нанесение телесных повреждений)», – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.