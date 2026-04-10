РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:57, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Драка между гражданами Таджикистана произошла на погранпосту в Челябинской области

    Инцидент произошел 10 апреля около 09:00 на территории России на пункте пропуска «Бугристый» в Челябинской области Троицкого района, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Драка между гражданами Таджикистана произошла на погранпосту в Челябинской области
    Кадры из видео

    По информации источников, между гражданами Таджикистана, следовавших в РФ, возник конфликт из-за очереди при прохождении границы. Граждане Казахстана в конфликте не участвовали.

    Агентство Kazinform направило запрос в Пограничные службы РК и РФ. 

     

    Теги:
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают