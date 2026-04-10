14:57, 10 Апрель 2026 | GMT +5
Драка между гражданами Таджикистана произошла на погранпосту в Челябинской области
Инцидент произошел 10 апреля около 09:00 на территории России на пункте пропуска «Бугристый» в Челябинской области Троицкого района, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации источников, между гражданами Таджикистана, следовавших в РФ, возник конфликт из-за очереди при прохождении границы. Граждане Казахстана в конфликте не участвовали.
Агентство Kazinform направило запрос в Пограничные службы РК и РФ.