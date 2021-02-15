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    10:17, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Драка из-за девушки произошла в подъезде павлодарской многоэтажки

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В результате драки один из участников был сброшен с лестничного пролёта этажом ниже, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Между молодыми людьми, 21- и 23-летними, произошла ссора из-за девушки. В результате 23-летний молодой с травмами обратился в больницу, - рассказал начальник южного отдела полиции города Павлодар Женис Жансеркенов. - По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью в отношении «обидчиков» возбуждено административное производство по статье 73-1 часть первого КРКоАП. Материал направлен в суд».

    В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области отметили, что 14 февраля при мониторинге социальных сетей в паблике «Tipavlo» полиция выявила, что был размещён видеоролик за записью камеры видеонаблюдения с кадрами драки в подъезде дома 160 по улице Камзина.
    «По драке в полицию никто не обращался, и полицию никто не вызывал. Но после публикации факт был зарегистрирован в южном отделе полиции города Павлодара», - дополнил Ж. Жансеркенов.

    Участковые инспекторы полиции установили всех, кто причастен к драке.

    С начала 2021 года за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью возбуждено 816 административных производств.

    Видеозапись из инстаграм-страницы «Tipavlo» предоставлена департаментом полиции Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК Видео Правоохранительные органы Павлодарская область
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