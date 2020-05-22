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вчера 23:00
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Драгоценности из отеля похитили в Бурабае
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Найдены драгоценности, похищенные из отеля в Бурабайском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
По информации ведомства,15 мая 2020 года в Бурабайский районный отдел полиции поступило заявление от начальника службы безопасности одного из отелей курортной зоны. Мужчина сообщил, что из офиса «Гранд-отеля» пропал конверт с драгоценными изделиями.
«Сумма ущерба составила 1 257 000 тенге. Сотрудниками подразделений криминальной полиции был установлен 23-летний житель города Щучинска. Вещественное доказательство изъято», - уточнили в полиции.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 188 УК «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения: «Обязательство о явке».
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