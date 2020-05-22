+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 19 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Драгоценности из отеля похитили в Бурабае

22 Мая 2020 21:21
Поделиться:
Драгоценности из отеля похитили в Бурабае

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Найдены драгоценности, похищенные из отеля в Бурабайском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства,15 мая 2020 года в Бурабайский районный отдел полиции поступило заявление от начальника службы безопасности одного из отелей курортной зоны. Мужчина сообщил, что из офиса «Гранд-отеля» пропал конверт с драгоценными изделиями.

«Сумма ущерба составила 1 257 000 тенге. Сотрудниками подразделений криминальной полиции был установлен 23-летний житель города Щучинска. Вещественное доказательство изъято», - уточнили в полиции.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 188 УК «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения: «Обязательство о явке».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив