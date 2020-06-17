Драгоценности и вещи на 20 млн тенге украла иностранка в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержана 28-летняя подозреваемая в квартирной краже на сумму 20 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержана уроженка Республики Узбекистан, подозреваемая в краже ювелирных изделий и брендовой одежды. В ходе расследования установлено, что женщина приходила в квартиру неоднократно по приглашению хозяина дома. Воспользовавшись доверием мужчины, она забрала ювелирные украшения и дорогостоящую одежду. Нанесенный ущерб составил около 20 миллионов тенге. Среди похищенных украшений: дорогостоящие швейцарские наручные часы, ювелирные украшения, одежда и многое другое», - рассказали в полиции.

По информации ведомства, подозреваемая дала признательные показания в совершении квартирной кражи. Задержанная водворена в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК, устанавливается ее причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.