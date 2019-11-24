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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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ДП ВКО переходит на электронное ведение расследований уголовных дел
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции ВКО проходит переход на электронное ведение расследований уголовных дел. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
«Электронное уголовное дело» обеспечивает прозрачность всего уголовного процесса с момента начала досудебного расследования до его направления в суд. Исключает фальсификацию и замену документов в уголовном деле.
Департамент полиции ВКО и его территориальные подразделения оснащены оборудованием и обеспечены 436 рабочими местами е-УД.
Следственными подразделениями области в этом году расследовалось в электронном формате свыше 4 000 уголовных дел, это больше прошлого года почти в 10 раз. Около 1700 уголовных дел направлены в органы прокуратуры для решения вопроса о предании подозреваемых суду.
Как отметил заместитель начальника ДП ВКО подполковник полиции Елдос Закимов, расследование уголовных дел в электронном формате имеет положительную динамику в производстве следствия в ВКО, как по количеству, так и по качеству.
При этом по электронным делам нарушения конституционных прав граждан, вынесение частных постановлений не допущено. Внедрение е-УД направлено не только на упрощение, но и на повышение качества уголовного процесса.
«Данная система позволила следователям минимизировать ошибки. Начальник органа дознания его заместители, начальники следственных подразделений в режиме реального времени имеют доступ к уголовным делам, расследуемых в электронном формате. Соответственно, осуществляют контроль над своевременным назначением судебных экспертиз, качеством и полнотой проводимых следственных действий и дают необходимые указания по уголовным делам», - отметил Елдос Закимов.
Переход на электронно-цифровой режим в уголовном расследовании является важным фактором по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышению состязательности сторон, расширению судебного контроля, а также исключению дублирования и чёткому распределению полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.
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