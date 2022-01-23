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ДП Алматы запустил горячую линию для поиска арестованных во время беспорядков
23 Января 2022 22:35
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Алматы запустил горячую линию для поиска арестованных во время беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat «Алматинская трагедия».
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«Вы можете обратиться в call-центр, чтобы получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах, и другим интересующим вас вопросам. В этот call-центр могут обращаться также и адвокаты. Хочу заверить, что нами принимаются все необходимые меры по неукоснительному соблюдению конституционных прав граждан», - проинформировал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
Контакты ДУИС по городу Алматы: +7 (727) 290-19-01.
По горячей линии можно получить информацию о лицах, содержащихся в следственных изоляторах.
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