Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Алматы и Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дождливую погоду прогнозируют в ближайшие дни в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», очередной антициклон несет с собой холод во многих регионах страны.

«В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием фронтальных разделов, пройдут дожди, 10 июня в центре и на юго-востоке Казахстана сильные дожди, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

В южных регионах сохранятся пыльные бури. Очередной холодный северо-западный антициклон вызовет понижение температуры воздуха в северной половине страны ночью до 3-8, местами 12 тепла, днем 17-22, местами 25 тепла. На остальной территории страны значительных изменении в температурном фоне не ожидается», - сообщили синоптики.

Так, 9-10 июня по Алматинской области ожидается местами дождь, в горных районах сильный, 11 июня местами дождь, гроза, шквал, пыльная буря, возможен град. Ветер западный, юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с, 11 июня порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, местами 10, днем 27-32, местами 35 тепла, 11 июня ночью 13-18, местами 8, днем 25-30, местами 22 тепла.

В Алматы с 9 июня ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла. 10-11 июня также переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 16-20, днем 28-30 тепла.