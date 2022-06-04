4 Июня 2022 01:33

Дождливую погоду на большей части Казахстана прогнозируют синоптики 4 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 4 июня ожидаются осадки. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на всей территории республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«Отрог Северного антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков на западе страны. На остальной же территории РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на севере, юго-востоке Казахстана – сильные дожди с грозами, шквал, град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей», - говорится в публикации Казгидромета.

В Акмолинской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на юге, востоке, в центре – град.

На севере Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области днем ожидаются град, шквал, на востоке, в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на севере, днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются град, шквал, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидаются град, днем усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, юге Северо-Казахстанскойобласти ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается шквал, на севере пыльная буря, на севере, в горах усиление ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области, по городу Семею Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.