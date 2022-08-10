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Дождливо будет в Казахстане 10 августа
10 Августа 2022 00:03

Дождливо будет в Казахстане 10 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди, в центре, на севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы градом и на юго-востоке шквалом. На севере республики ночью и утром ожидается туман, на юге утром и днем ожидается пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Карагандинской, на юге, востоке, в центре Акмолинской, на юге Павлодарской, в горных районах Жамбылской, Алматинской областей ожидается сильный дождь.

Днем в Атырауской, на юге Западно-Казахстанской сохраняется, на северо-востоке Мангистауской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на севере Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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