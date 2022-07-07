7 Июля 2022 01:00

Дождливая погода снова ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практически на всю территорию Казахстана по-прежнему сохраняют свое влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – 7 июля пройдут дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На севере, юго-востоке пройдут сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на юге - пыльная буря, на севере ночью и утром - туман», - прогнозируют синоптики.

На юге, востоке Акмолинской, на юге, в горных районах Алматинской областей ожидается сильный дождь.

На большей части Кызылординской, на западе, в центре Абайской, на севере в пустынных районах Туркестанской, на юго-западе Улытауской, юго-востоке Карагандинской, юге Жамбылской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, дождь, утром и днем временами - сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 тепла.

В Алматы - переменная облачность, днем - дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 29-31 тепла.