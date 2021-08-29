Дождливая погода ожидается 29 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 29 августа представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, в центре, горных и предгорных районах юга и юго-востока пройдут дожди, в северных районах РК – сильные дожди. По республике ожидаются грозы, днем на севере страны со шквалистым ветром. усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и в горных районах юго-востока – град. На востоке, западе и юго-западе страны сохранится погода без осадков», - сообщают синоптики.

В Акмолинской области ожидается гроза, на севере области туман, в центре, на востоке град, шквал, на западе севере области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем со шквалистым ветром, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Павлодарской области на севере и западе ожидаются гроза, днем – град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Карагандинской области на севере и востоке ожидается гроза, на севере и западе области усиление ветра 15-20 м/с.

В горных, северо-восточных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, днем на юго-западе, северо-востоке области – усиление ветра, на северо-востоке с пыльной бурей. Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, на севере и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Актюбинской, днем в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза.

Днем на юге Карагандинской области, на большей части Алматинской области, на юге Мангистауской области сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на большей части Костанайской, Алматинской, Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.