Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Дожди затопили станцию метро в Ташкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Апреля 2023, 19:40
Дожди затопили станцию метро в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ливневый дождь с градом обрушился на Ташкент. Потоки воды подтопили станцию метро «Сквер Амира Темура», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Новости Узбекистана».

В соцсетях появилось множество роликов, на которых видно, как вода стекает по ступеням подземного перехода на станции, а пассажиры идут по щиколотку в воде.


В Ташкентском метрополитене заявили, что затопление станции метро «Сквер Амира Темура» не помешало движению поездов.


Также сообщается, что сильный ветер и дождь привели к перебоям с электроснабжением в Алмазарском и Сергелийском районах Ташкента, а также в Ташкентском районе столичной области.


Как сообщает Минэнерго, из-за непогоды произошел сбой в работе высоковольтного электрооборудования на подстанции «Сагбон». Сработала система противоаварийной защиты, которая предотвращает крупномасштабные аварии и повреждения ЛЭП. Также пострадали некоторые высоковольтные линии электропередач.

Без электричества остались махалли Ахил, Пахта, Янги Тошкент, Беруний, Шодиёна, Истикбол, Олтинсой, Бустанобод, Тепа Гузар, Галаба, Табассум, Ислом-ота, Чукурсой.

Фото: кадр из видео


Узбекистан   Видео   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции