Дожди, ветер и жара ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С выходом южного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов 10 августа на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, на севере, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».



По прогнозам синоптиков, на западе, юго-западе, северо-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На западе ночью и утром ожидается туман.

Днем в Алматинской, Атырауской, Мангистауской областях, на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-42°С.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях, на юго-востоке Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, в областях Жетысу, Абай, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на западе, севере Восточно-Казахстанской, на севере, в центре Алматинской, в центре, на юге Актюбинской, на юге Атырауской, Костанайской, Карагандинской, в области Улытау, на юге, западе Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.