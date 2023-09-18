Дожди, туман и заморозки ожидаются в Казахстане

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на большей части страны пройдут дожди с грозами, на западе республики - сильный дождь. По республике ожидаются на западе, северо-западе, юге, юго-востоке - порывистый ветер, на западе, севере, северо-западе, востоке, в центре – туман.

В центре, на востоке, юге Кызылординской, на юге области Улытау сохраняется, на юге Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.