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    00:20, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дожди, туман и пыльные бури - прогноз погоды на 23 сентября в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 23 сентября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «На западе, юго-западе и севере, а так же в горных районах юго-востока Казахстана под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, на юго-западе и в горных районах юго-востока страны с грозами, на севере – небольшие осадки (преимущественно в виде дождя). На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На западе, юго-западе и в горных районах юго-востока ожидается усиление ветра, на западе и юго-западе – с пыльной бурей, на севере, северо-западе, юго-западе республики – туман», - сообщают синоптики.

    На западе и в центре Мангистауской области ожидается гроза, ночью и утром на побережье туман, днем на северо-востоке области усиление ветра с пыльной бурей 15-20 м/с.

    Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на северо-западе и в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на юго-востоке Атырауской области ожидается пыльная буря, ночью на юге и в центре, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге, юго-западе Западно-Казахстанской, днем на юге и западе Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере и западе Павлодарской области, ночью и утром на севере, северо-западе Костанайской, Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Акмолинской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.

    Ночью на севере, в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской областей на поверности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    На большей части Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, на юге Актюбинской, Карагандиснкой, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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