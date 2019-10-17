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вчера 12:27
Дожди, туман и гололед прогнозируют 17 октября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, осадки, на востоке местами сильные, усилится ветер, лишь на западе и юге без осадков. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Жамбылской местами – туман.
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Актюбинской областях ожидается местами туман.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях – местами туман, гололед, в Северо-Казахстанской местами – усиление ветра 15-20 м/с.
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