Дожди, шквал и град ожидаются в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 10 июня сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке, в центре местами сильные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами - туман.

В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 17-22, днем порывы 25 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Карагандинской, Акмолинской, Алматинской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – шквал.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Костанайской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидается град.

Днем на большей части Жамбылской, местами в Алматинской областях сохраняется сильная жара. На большей части в Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, местами в Алматинской, Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, в отдельном районе Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.