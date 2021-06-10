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    02:05, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Дожди, шквал и град ожидаются в большинстве регионов Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 10 июня сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке, в центре местами сильные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами - туман.

    В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 17-22, днем порывы 25 м/с.

    Днем в Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

    В Карагандинской, Акмолинской, Алматинской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – шквал.

    В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Костанайской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидается град.

    Днем на большей части Жамбылской, местами в Алматинской областях сохраняется сильная жара. На большей части в Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, местами в Алматинской, Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях, в отдельном районе Восточно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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