Дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 1 июля

— Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, востоке с выпадением града, на востоке РК — сильные дожди со шквалистым ветром. Лишь на юге, юго-востоке республики ожидается преимущественно без осадков погода. Также ожидается усиление ветра, на севере и северо-западе Казахстана ночью и утром — туманы, — сообщают синоптики.

На юге, востоке Алматинской, на востоке Жамбылской области и области Абай, на юге Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.