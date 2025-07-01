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    05:59, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 1 июля

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 1 июля распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, востоке с выпадением града, на востоке РК — сильные дожди со шквалистым ветром. Лишь на юге, юго-востоке республики ожидается преимущественно без осадков погода. Также ожидается усиление ветра, на севере и северо-западе Казахстана ночью и утром — туманы, — сообщают синоптики.

    На юге, востоке Алматинской, на востоке Жамбылской области и области Абай, на юге Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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