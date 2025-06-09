Дожди с грозами и градом пройдут почти по всему Казахстану

Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всю территорию Казахстана — пройдут дожди с грозами, градом, усилением ветра, на востоке — сильные дожди. В ночные и утренние часы на севере страны ожидается туман.

В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской, на западе Палодарской, на севере, в центре Актюбинской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана и Астане.