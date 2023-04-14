Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Дожди с переходом в снег, метель и заморозки ожидаются в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Апреля 2023, 02:50
Дожди с переходом в снег, метель и заморозки ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активный циклон с районов Черного моря будет определять погоду в республике - ожидается дождь, на севере, северо-западе, в центре - дождь с переходом в снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере, северо-западе – гололед, низовая метель, на юге – пыльная буря, гроза, на западе, в центре – гроза, град.

В Акмолинской области на северо-западе, юге, в Костанайской области в центре, юге, востоке, днем на западе, севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской, на севере Атырауской областей ожидается сильный дождь.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» 14 апреля в столице ожидается дождь, в конце дня сильный дождь с переходом в снег. В конце дня ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом северо-восточный порывы 15-20 м/с. 15 апреля временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 15 апреля ночью и днем до 5-7 мороза.


Происшествия   Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО