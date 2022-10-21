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Дожди с мокрым снегом и морозы ожидаются в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Октября 2022, 12:44
Дожди с мокрым снегом и морозы ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану озвучили синоптики на 22-24 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

22 октября ложбина северного циклона сместится на территорию Казахстана, под ее влиянием в первую очередь окажется северная половина страны, где ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, не исключены туманы и гололеды.

Лишь на юге и востоке страны сохранится теплая погода, но уже 23 октября, по мере смещения ложбины циклона к востоку, здесь ожидается неустойчивый характер погоды.

С 23 октября на западе, с 24 октября на севере, с отрогом западного антициклона, ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

Температуры воздуха:

на западе ночью 5 мороза-5 тепла, днем 2-12 тепла;

на севере, северо-западе, северо-востоке ночью понижение от 0-8 тепла до 0-8 мороза, днем понижение от 2-10 тепла до 2 мороза - 5 тепла;

в центре республики понижение ночью от 2-10 тепла до 0-8 мороза, днем от 8-18 тепла до 3 мороза - 5 тепла;

на востоке страны понижение ночью от 3 мороза-5 тепла до 0-8 мороза, днем от 12-20 тепла до 3 мороза 5 тепла;

на юге, юго-востоке понижение ночью от 5-12 тепла, в горных районах 0-5 мороза до 0-5 тепла, в горных районах 5-10 мороза, днем резкое понижение от 20-25, в горных районах 12-17 тепла до 5-13 тепла, в горных районах 2 мороза-5 тепла.


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