Дожди с грозами, шквал и град: неустойчивая погода ожидается 13 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге и западе РК погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на севере шквалистый ветер, возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами днем шквал, град, в Северо-Казахстанской, днем в Акмолинской области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается местами шквал, град, ночью местами, днем ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Атырауской, на большей части Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.