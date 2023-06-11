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Дожди с грозами пройдут в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 07:12
Дожди с грозами пройдут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь на западе, северо-западе и в центре республики сохраняется погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке, в центре ожидается град, на востоке, юге – шквал.

На большей части Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангыстауской, Жамбылской, Акмолинской областях и в области Жетісу и Абай, на севере, востоке, юге Атырауской, на севере, северо-западе Восточно-Казахстанской, в центре Улытауской, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на севере Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.


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