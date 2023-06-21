Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Дожди с грозами пройдут в Казахстане 22 – 24 июня

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Июня 2023, 23:23
Дожди с грозами пройдут в Казахстане 22 – 24 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 22 - 24 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В предстоящие дни погоду большей части территории республики будет определять ложбина уходящего циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами: 22 - 24 июня в горных районах юго-востока, 24 июня в центре и на востоке страны – сильные дожди. По Казахстану ожидаются град, шквал, усиление ветра. В температурном фоне резких изменений не ожидается», - говорится в прогнозе синоптиков.

Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее