Дожди с грозами пройдут в Казахстане 22 – 24 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 22 - 24 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В предстоящие дни погоду большей части территории республики будет определять ложбина уходящего циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами: 22 - 24 июня в горных районах юго-востока, 24 июня в центре и на востоке страны – сильные дожди. По Казахстану ожидаются град, шквал, усиление ветра. В температурном фоне резких изменений не ожидается», - говорится в прогнозе синоптиков.