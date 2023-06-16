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Дожди с грозами пройдут в Казахстане 17 - 19 июня

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 13:00
Дожди с грозами пройдут в Казахстане 17 - 19 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 17 - 19 июня 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В предстоящие выходные дни территория Казахстана будет находиться под властью Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, с которыми на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града; 18 июня на западе, 18-19 июня северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, на юге Казахстана - пыльная буря. Лишь на крайнем востоке республики погода преимущественно без осадков», - говорится в прогнозе синоптиков.

По данным Казгидромета, ожидается понижение дневных температур на западе до +20+28, на северо-западе до +13+26, на севере до +17+27 градусов, на северо-востоке, востоке и в центре республики повышение до +30+37 градусов, а в южных регионах существенных изменений в температурном фоне не ожидаются.


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