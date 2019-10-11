+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 11 °С
USD 390.13 EUR 430.31
RUB 6.03 CNY 54.79
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дожди с грозами пройдут в  Казахстане 11 октября

11 Октября 2019 09:00
Поделиться:
Дожди с грозами пройдут в  Казахстане 11 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов будет наблюдаться неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе ночью – осадки (дождь, мокрый снег), возможен град. Лишь на западе, юго-западе и юге сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, ночью на северо-западе – гололед, днем на юго-западе и юге – шквал, пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

Усиление ветра прогнозируют синоптики в трех областях РК
Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана в четверг Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана Штормовое предупреждение объявлено в двух областях республики

В Северо-Казахстанской области ожидаются ветер 15-20, местами порывы 25 м/с, местами – гроза, туман, возможен град.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Павлодарской, утром и днем в Акмолинской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.

В Жамбылской, Карагандинской, днем в Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 18 м/с, ночью и утром – слабый гололед.

В Атырауской, Актюбинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив