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Дожди с грозами пройдут в Казахстане 11 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов будет наблюдаться неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе ночью – осадки (дождь, мокрый снег), возможен град. Лишь на западе, юго-западе и юге сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, ночью на северо-западе – гололед, днем на юго-западе и юге – шквал, пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской области ожидаются ветер 15-20, местами порывы 25 м/с, местами – гроза, туман, возможен град.
В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Павлодарской, утром и днем в Акмолинской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.
В Жамбылской, Карагандинской, днем в Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град.
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 18 м/с, ночью и утром – слабый гололед.
В Атырауской, Актюбинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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