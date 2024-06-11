Дожди с грозами пройдут в Казахстане 11 июня

С прохождением атмосферных фронтов 11 июня сохранится неустойчивый характер погоды, на большей части территории РК пройдут дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь, град, шквал, лишь на западе, северо-западе с полем повышенного давления ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные часы ожидается туман. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем в Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, в области Жетысу сохраняется сильная жара.

На большей части Жамбылской, Алматинской областях,в области Жетысу, Улытау, на западе, юге Мангистауской, Туркестанской, Костанайской областях, на западе, севере, востоке Кызылординской,на западе Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской и области Абай, на западе, юге, в центре Карагандинской областисохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской областях, на западе Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской, на севере, в центре Алматинской, на юге Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.