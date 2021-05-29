Дожди с грозами пройдут на западе Казахстана 29 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть Казахстана 29 мая сохранит свое влияние антициклон – ожидается погода без осадков. Только на западе под влиянием ложбины циклона, а на юге с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, также на западе и на крайнем севере – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Мангыстауской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Атырауской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем на большей части Мангыстауской, Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, местами в Актюбинской, Алматинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.