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    00:03, 29 Май 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами пройдут на западе Казахстана 29 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть Казахстана 29 мая сохранит свое влияние антициклон – ожидается погода без осадков. Только на западе под влиянием ложбины циклона, а на юге с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, также на западе и на крайнем севере – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Мангыстауской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

    В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

    В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Атырауской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

    Днем на большей части Мангыстауской, Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, местами в Актюбинской, Алматинской областях ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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