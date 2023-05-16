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Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Мая 2023, 00:29
Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 16 мая сохранится неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, неустойчивый характер погоды будет под влиянием ложбины Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов связанных с ней. Пройдут дожди с грозами, ночью на юго-западе страны будет сильный дождь.

На юго-западе, юге, в центре Казахстана возможен град. На севере, востоке, юго-востоке республики под влиянием отрога Северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке – туман, на юге – пыльная буря.

Ночью на юге, востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь.

Ночью на западе, востоке Акмолинской, на севере, востоке Павлодарской, Карагандинской, на западе Абайской, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса, на западе Северо-Казахстанской, на севере Костанайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.

В Кызылординской, на севере, в центре Туркестанской, на юге Актюбинской, Улытауской, на северо-западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана объявили штормовое предупреждение.


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