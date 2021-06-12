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    00:33, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами пройдут 12 июня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 12 июня представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «На северные и центральные регионы РК будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На остальной части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке в горных районах – сильный дождь. Местами по республике ожидаются град, шквал, усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами - туман», - сообщают синоптики.

    В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, град, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 м/с.

    В Алматинской области местами ожидается усиление ветра при грозе 15-20, порывы 25 м/с. В Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается град, в Мангыстауской области - днем усиление ветра до 15-20 м/с.

    Днем в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 м/с.

    В Костанайской, днем в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области местами ночью и утром ожидается туман.

    На большей части в Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, в отдельных районах Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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