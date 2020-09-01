Дожди с грозами пройдут 1 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге, юго-западе республики сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман. В Карагандинской, ночью в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 18 м/с.

Днем в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области местами – гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, на севере Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.