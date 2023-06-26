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Дожди с грозами прогнозируют в северных регионах Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Июня 2023, 01:05
Дожди с грозами прогнозируют в северных регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На севере и в горных районах юго-востока Казахстана 26 июня пройдут сильные дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов. Ожидаются дожди, на севере, ночью в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди с грозами.

Лишь на западе, юге республики будет погода без осадков.

На большей части страны сохраняется усиление ветра, на юго-востоке, севере, в центре - град, шквал, на юге - пыльная буря, ночью и утром на севере, востоке - туман.

В Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, в центре, на юге Костанайской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Актюбинской, Карагандинской областей и области Улытау, на западе, севере, в центре Павлодарской, на юге, востоке Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу, на юге Алматинской, Карагандинской областей и области Улытау, юго-востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность, в центре Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в 13 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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