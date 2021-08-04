РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 04 Август 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами прогнозируют в ближайшие три дня в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон из районов Новой земли и его атмосферные фронты вызовут в северной половине республики дожди с грозами, выпадением града, шквалистым ветром и ослаблением жары. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», столбики термометров в ночные часы покажут на западе страны 15-25 тепла, на севере 10-20 тепла.

    В дневное время температура воздуха понизится на западе до 27-35 тепла и на севере до 23-30 тепла. На востоке и в центре температура воздуха будет варьироваться в пределах: ночью 10-20 тепла, днем 25-35 тепла.

    На юге и юго-востоке страны сохраняется жаркая сухая погода, местами усилится ветер с пыльной бурей. Температура воздуха на ближайшие дни: ночью 20-28 тепла, днем 32-42 тепла.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    05:55, 02 Октябрь 2023
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!