25 Июня 2022 00:22

Дожди с грозами прогнозируют синоптики в большинстве областей Казахстана 25 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 июня 2022 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал», - говорится в сообщении синоптиков.

Днем на юго-востоке Актюбинской, Карагандинской, на юге Абайской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, на большей части Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Жетисуской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Улытауской областей сохраняется сильная жара.

Днем на севере, западе Жамбылской, на юге Улытауской, на большей части Кызылординской областей сохраняется очень сильная жара.

На севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь.

На западе Абайской, Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юго-западе Улытауской, на юго-востоке Жамбылской, Карагандинской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.