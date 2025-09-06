Дожди с грозами прогнозируют на большей части Казахстана 6 сентября

Как сообщают синоптики, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтальных разделов - пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны возможно выпадение града и шквал. На юге, востоке, юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы – туман.

В Алматинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге области Жетысу, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре Актюбинской областей, на востоке области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

