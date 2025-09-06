РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:51, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Дожди с грозами прогнозируют на большей части Казахстана 6 сентября

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 6 сентября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщают синоптики, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтальных разделов - пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны возможно выпадение града и шквал. На юге, востоке, юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы – туман.

    В Алматинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге области Жетысу, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на юге, востоке, в центре Актюбинской областей, на востоке области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге Атырауской области и области Жетысу, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей, на востоке области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают