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Дожди с грозами прогнозируют 30 июля в Казахстане

30 Июля 2021 00:39
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Дожди с грозами прогнозируют 30 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке местами град. Лишь на западе республики с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются град, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области утром и днем местами ожидается град, усиление ветра 18-23 м/с.

В Кызылординской области местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, днем в Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Павлодарской области местами ожидается туман, усиление ветра 18 м/с. Ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.

Днем в Атырауской, Актюбинской, местами в Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Погода  
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