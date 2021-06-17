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    00:37, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами прогнозируют 17 июня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе и в горах на юго-востоке с выпадением града. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге и юго-западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей, на севере и в горах на юго-востоке – шквал.

    Днем в Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в горах – шквал, град.

    Днем в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

    В Костанайской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами – град, в Северо-Казахстанской области местами – шквал.

    Днем местами в Мангистауской, Актюбинской, на юге Атырауской областях ожидается очень сильная жара, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях - сильная жара.

    В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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