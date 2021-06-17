Дожди с грозами прогнозируют 17 июня в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге и юго-западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей, на севере и в горах на юго-востоке – шквал.
Днем в Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в горах – шквал, град.
Днем в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанайской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами – град, в Северо-Казахстанской области местами – шквал.
Днем местами в Мангистауской, Актюбинской, на юге Атырауской областях ожидается очень сильная жара, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях - сильная жара.
В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.