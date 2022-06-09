9 Июня 2022 00:03

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 9 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 июня по-прежнему большая часть РК будет находится под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды, сохранятся дожди с грозами, град, шквал. Лишь на востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге, севере – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-западе, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, днем на западе, севере области ветер 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью на востоке области - гроза.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, на юге, западе, востоке области ветер 15-20 м/с, днем на юге области пыльная буря.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, на востоке и в горных районах области усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-востоке Мангистауской области ожидаются гроза, днем на севере, юго-востоке области усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах - ветер 15-20 м/с.

На западе, севере в центре Карагандинской области – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, в центре, на западе, северо-востоке области усиление ветра 16 м/с.

Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем на северо-западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются, гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе области пыльная буря, утром и днем на севере, западе и в горных районах области – ветер 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Алматинской областей на юге Костанайской, на востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.