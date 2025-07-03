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    07:17, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

    Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, севере, востоке — с выпадением града, на севере, востоке РК — шквал. Об этом передает агентство Kazinform.

    гроза
    Фото: pixabay.com

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге, юго-востоке, в центре республики ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман.

    На востоке области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

    В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетісу, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской областей, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай — чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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