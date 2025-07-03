Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге, юго-востоке, в центре республики ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман.

На востоке области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетісу, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской областей, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай — чрезвычайная пожарная опасность.