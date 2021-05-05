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    00:05, 05 Май 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 5 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 мая на большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Лишь на севере и востоке под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на юге и западе – пыльная буря, на юго-востоке возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Жамбылской области днем в горных районах ожидается град, местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской, днем в Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром в Мангыстауской области – туман.

    В Западно-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Кызылординской, днем в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром – туман.

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