Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 5 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 мая на большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Лишь на севере и востоке под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на юге и западе – пыльная буря, на юго-востоке возможен град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области днем в горных районах ожидается град, местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской, днем в Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром в Мангыстауской области – туман.

В Западно-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Кызылординской, днем в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром – туман.