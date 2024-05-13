Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на большую часть республики, сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, на севере – сильные дожди, на северо-западе, севере, юго-западе, юго-востоке страны - град, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», лишь на северо-востоке, востоке, юге, в центре республики погода ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере — шквалистый ветер, ночью и утром на востоке — туман.

На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на крайнем юге Актюбинской области, на юге области Абай, Костанайской области, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе Кызылординской области, на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.