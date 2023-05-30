Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 30 мая

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Мая 2023, 00:03
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 30 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на северо-западе, в южной половине республики ожидается ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

На большей части Атырауской, на юге Мангистауской, Актюбинской, на юге, в центре Костанайской, на юго-востоке Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

На большей части Костанайской, Кызылординской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Атырауской, Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Шторм ожидается в Казахстане
Шторм ожидается в Казахстане
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК
Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК