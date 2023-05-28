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Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 28 мая

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Мая 2023, 00:03
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 28 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, а на севере, юге, в центре под влиянием отрога Северного антициклона сохранится ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на западе – пыльная буря, днем на севере области ожидается град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Атырауской, Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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