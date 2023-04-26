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Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 27 – 29 апреля

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Апреля 2023, 13:52
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 27 – 29 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» распространило прогноз погоды на 27 – 29 апреля, передает МИА «Казинформ».

«В предстоящие дни, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, а затем, по мере смещения в восточном направлении, в северных, центральных и восточных регионах страны ожидаются дожди с грозами. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе и в южных регионах - пыльные бури. Постепенное повышение температуры воздуха днем в западных регионах до 23-33, на юге до 27-35, на юго-востоке до 23-30 тепла. На остальной территории страны 27-28 апреля сохранится нынешний температурный фон, однако 29 апреля снова понизится ночью до 2-10, днем до 10-18 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.


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